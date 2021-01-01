إليك ما نقوم به

نمكّن الجميع من الاستفادة إلى أقصى حد من الطاقة والموارد المتوفرة لهم ونضمن تحقيق برنامج Life Is On في كل مكان ولكل شخص وفي كل لحظة.

شنايدر