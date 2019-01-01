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用於能源成本和基本網路管理應用的精簡、多功能電錶
簡化電源質量，最大限度地提高通用性
Drives for pumps and fans from 0.75 to 160 kW
釋放建築價值，釋放生產力
適合 HAVC 的變頻器, 功率從0.75 到 75 kW
DIN rail，三相電能表用以監測配電盤
Advanced power quality meets unparalleled innovation
'用在單相電路高至40A的18mm DIN-rail KWh 電錶
分支電路功率計
高效率、可擴展的三相電源保護，具備針對大型設施、資料中心和業務關鍵應用的靈活的運行模式。
用于高性能電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的高級電池備份
500-600 kVA，400V 易於配置、使用與維修的三相不斷電系統 (UPS)，適用於商業及工業應用以及中大型資料中心及主機代管設施。
高密度、雙重電流轉換的在線式電源保護，可調整運作時間
高效率、易于部署、緊凑型三相電源保護，能够與運營中型數據中心、工業或設施應用的客戶的電氣、物理和監測環境進行無縫集成。
用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份
易于使用、安全的系統關機軟件具有電力和能源管理功能。
藉由直接連接至網路，對個別 UPS 進行的遠端監視與控制。
簡易安裝、簡易使用及簡易維修的 10-40kVA、400V 3 相 UPS，適用於中小型資料中心及其他商業關鍵應用。
AC3 (75 kW/400 V) 最高可達150A 與 AC1 最高可達200A 的電磁接觸器
φ22金屬按鈕指示產品
Ø22毫米模組化塑膠按鈕、開關和指示燈
與TeSys D接觸器配合使用的馬達斷路器，可保護高達32 A（15 kW / 400 V）的馬達
最大到 75 kW/400 V 熱過載電驛
Tesys k 系列包含完整的正逆轉或非正逆轉接觸器機型，最高7.5kW 400 / 415V
φ 22-25 塑膠按鈕開關
流體製程水泵專用變頻器、可顯示水泵五點曲線，功率從0.75到315kW
適合輕負載機械的緩衝啟動器, 功率從 0.37 到 75 kW
Miniature Circuit Breakers up to 63 A
新一代 模殼式斷路器
高度數位化的大容量空氣斷路器 ，規格最高可達6300A
標準型 模殼式斷路器
Acti-9 iK60N 產品系列