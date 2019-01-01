Galaxy VS

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Високоефективне 3-х фазне ДБЖ від 20 до 100 кВт (480 В), від 10 до 150 кВт (400 В) та від 10 до 50 кВт (208 В) для периферійних рішень, малих та середніх ЦОДів, інших важливих застосувань.